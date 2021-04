Serie D, mercoledì altri due recuperi: sfida-playoff per il San Luca

Altre due partite in programma nel girone I di serie D, nel tentativo di recuperare il più in fretta possibile tutte le gare ancora mancanti. Dopodomani pomeriggio, il San Luca di Ciccio Cozza è atteso dalla trasferta sul campo del Rotonda, che attualmente condivide proprio con i giallorossi (e con il Biancavilla) la quinta posizione. Match dal sapore playoff, anche quello tra Dattilo e Licata, valevole per la sesta giornata.

Di seguito, programma, arbitri e classifica.

Recupero 6^ giornata

Dattilo-Licata

Arbitro: Gasperotti di Rovereto (assistenti: Di Lillo di Udine e Della Mea di Udine)

Recupero 16^ giornata

Rotonda-San Luca

Arbitro: Iannello di Messina (Massari di Molfetta e Cantatore di Molfetta)

Classifica

59 ACR Messina

53 Gelbison

52 FC Messina*

44 Acireale**

38 Biancavilla (-1)

38 Rotonda***

38 San Luca***

36 Dattilo**

33 Santa Maria Cilento*

32 Licata*****

31 Paternò

31 Troina*

30 Castrovillari

30 Cittanovese*

28 Sant’Agata

27 Rende

23 Marina di Ragusa

15 Roccella*

*una partita in meno

**due partite in meno

***tre partite in meno

****quattro partite in meno

*****cinque partite da recuperare