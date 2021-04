Reggiomediterranea capolista solitaria, 30 mesi dopo l’ultima volta…

Mentre la Reggiomediterranea esultava al triplice fischio dell’arbitro per la vittoria ottenuta sulla Palmese grazie al gol di Stefanazzi, a Locri il Sambiase agguantava il pari all’ultimo istante con Umbaca, una rete questa che regalava alla squadra di mister Misiti la leadership in solitaria in classifica dopo i primi 180′ di questo mini-torneo che si è già confermato difficile ed equilibrato.

Reggiomediterranea davanti a tutti in classifica, un evento che non si verificava due anni e mezzo: trenta mesi fa, per la precisione il 7 ottobre del 2018, la squadra allora guidata da mister Iannì espugnava il campo di Scalea per 2-1 ottenendo la quinta vittoria su cinque partite, un percorso netto che consentiva al club reggino di precedere il Corigliano di una lunghezza. Nel turno successivo, un altro club cosentino, l’Acri, fermava la corsa della Reggiomediterranea imponendo il pari al “Longhi-Bovetto”, con il Corigliano pronto ad approfittarne per prendersi la vetta e non lasciarla più fino alla fine del torneo.

Il gol di Stefanazzi e il “favore” ricevuto dal Sambiase proiettano dunque gli amaranto davanti a tutti in classifica, certamente un avvio incoraggiante in questo mini-campionato che proseguirà domenica con un match da non perdere, quando a Croce Valanidi sarà di scena il Locri.