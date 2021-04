Ex amaranto, Mozart riparte dalla Chapecoense

Nuova avventura per Santos Batista Mozart. L’ex centrocampista brasiliano, in riva allo Stretto dal 2001 al 2005 (quattro campionati di A ed uno in B, conclusosi con il ritorno in massima serie), dalla serata di ieri è il nuovo tecnico della Chapecoense. Il club biancoverde, militante nel massimo campionato brasiliano, suscitò le lacrime ed il dolore dell’intero mondo calcistico, a causa della tragedia registratasi nel 2016: parecchi componenti della squadra, persero la vita in un disastro aereo, durante il volo che li avrebbe dovuti portare in Colombia, per disputare la finale della Coppa Sudamericana contro l’Atletico Nacional (su proposta degli avversari, il titolo fu assegnato ad honorem proprio ai biancoverdi).

Mozart, 41anni compiuti lo scorso novembre, ha intrapreso la carriera da allenatore nel 2013. Nella stagione 2014/2015, sedette anche sulla panchina della Reggina in Lega Pro, dopo le dimissioni di Ciccio Cozza, insieme a Padovano e Tortelli (il vero allenatore, di fatto, era il classe ’79). Un’esperienza che duro pochissimo, anche a causa delle enormi problematiche di una squadra che risentiva delle difficoltà del club.

Da calciatore, ha vestito la maglia della Reggina per 138 volte, realizzando 9 reti.