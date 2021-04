CorSport: sospensione della B, la Reggina tra i quattro club che si sono astenuti

Sedici voti favorevoli, quattro astensioni registratesi da parte di Salernitana, Reggina, Ascoli e Venezia. Così il Corriere dello Sport, nell’edizione online, in merito allo stop del campionato di B, deciso dall’Assemblea di Lega a soli due giorni dal turno infrasettimanale.

“In realtà qualche ulteriore dissenso c’era stato nel Direttivo convocato per la mattinata- si legge su corrieredellosport.it- e “spiegato” come una consultazione e nel quale, però, il cambio di scenario s’è consumato senza tante esitazioni. Così dalla proposta sostenuta dal presidente del Lecce che prevedeva di non modificare il calendario delle due imminenti giornate e di fermarsi solo il 1º e utilizzare il 4 maggio per i recuperi non fissati per il 27 aprile (Pordenone-Pisa e Pescara-Entella; su Empoli-Chievo è pendente la possibilità di un ricorso) si è scelto di fermare tutte le gare dei prossimi due turni”.

Semaforo rosso per il Brescia, che aveva proposto di giocare comunque le partite programmate per domani. “Bocciato sul nascere il tentativo di Massimo Cellino del Brescia di far giocare almeno l’imminente giornata infrasettimanale evitando alle società di bruciare i soldi per trasferte già organizzate”.