Serie D, 27^ giornata: il San Luca è 5°, pari Roccella, cade la Cittanovese

Disputate sette gare della 27^ giornata di Serie D, rinviati i match tra Santa Maria del Cilento e Licata e tra Rotonda e Acireale. Il sogno playoff del San Luca continua: la squadra di Cozza torna al successo prevalendo per 3-1 sul Troina, ribaltando l’iniziale vantaggio ospite con il penalty di Carbone e la doppietta di Carella; giallorossi al quinto posto e con tre gare da recuperare. Due volte in vantaggio il Roccella, con Coluccio e Masawoud, due volte recuperato dal Sant’Agata che strappa il pari e condanna virtualmente gli amaranto alla retrocessione. Alessio Viola illude la Cittanovese in casa della Gelbison, Gagliardi e un altro ex amaranto, Sparacello fanno tornare a casa i giallorossi a mani vuote. Respira il Castrovillari grazie al successo sul Marina di Ragusa, si dispera il Rende per la chance sprecata a Dattilo. In vetta, vincono le due di Messina.

SERIE D GIRONE I – 27^ giornata (18/04/2021)

Castrovillari-Marina di Ragusa 3-1

Dattilo-Rende 2-1

Gelbison-Cittanovese 2-1

FC Messina-Biancavilla 3-1

Paternò-ACR Messina 1-2

Roccella-Sant’Agata 2-2

Rotonda-Acireale rinviata

San Luca-Troina 3-1

Santa Maria Cilento-Licata rinviata

Classifica

59 ACR Messina

53 Gelbison

52 FC Messina*

44 Acireale**

38 Biancavilla (-1)

38 Rotonda***

38 San Luca***

36 Dattilo**

33 Santa Maria Cilento*

32 Licata*****

31 Paternò

31 Troina*

30 Castrovillari

30 Cittanovese*

28 Sant’Agata

27 Rende

23 Marina di Ragusa

15 Roccella*

*una partita in meno

**due partite in meno

***tre partite in meno

****quattro partite in meno

*****cinque partite da recuperare