Serie B, gli squalificati: in due saltano Cremonese-Reggina

Sono dodici i giocatori squalificati per un turno

Sono 12 gli squalificati dal Giudice sportivo, tutti per un turno, dopo la 34a giornata della Serie BKT, tra questi i calciatori Adriano Montalto e Luca Strizzolo che salteranno la sfida tra Cremonese e Reggina prevista per martedì prossimo. Questi gli altri squalificati per una giornata: Birindelli (Pisa), Calo (Pordenone), Djuric (Salernitana), Kargbo (Reggiana), Leverbe (Chievo Verona), Musiolik (Pordenone), Padella e Rigoni (L.R. Vicenza), Salvi (Frosinone), Sciaudone (Cosenza).