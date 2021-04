Reggiomediterranea, Misiti: “Contento per il risultato, meno per il gioco”

Al termine del match tra Reggiomediterranea e Palmese (1-0), il tecnico degli amaranto Giuseppe Misiti ha commentato così la vittoria della sua squadra: “Oggi una vittoria sofferta contro un’ottima squadra. I ragazzi sono stati bravi e abbiamo creato tanto, ma bisogna fare i complimenti alla Palmese, soprattutto al portiere avversario per gli ottimi interventi. Sono contento per il risultato ma non per il gioco, in settimana dovremo lavorare sugli errori commessi per cercare di migliorare”.

L’IMPATTO DEI CAMBI SUL MATCH: “Avere una rosa ampia è fondamentale e siamo abbastanza coperti in tutti i reparti. Stefanazzi, Lancioni e Puntoriere hanno giocato un’ottima partita e sono tre giocatori importantissimi. Avere a disposizione questi ragazzi così giovani con tanta grinta e tanta determinazione aiuta molto.”

AVVERSARIO OSTICO: “Bisogna riconoscere i meriti della Palmese, una squadra forte e con tanti giocatori di qualità. Sono stati bravi a limitare i nostri sistemi di gioco, ma siamo stati bravi a reagire e a trovare il goal vittoria con una ripartenza veloce.”

Santo Romeo