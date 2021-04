Reggiomediterranea, Marino: ”Vittoria di squadra e sacrificio. Pensiamo già alla prossima”

Al termine della partita vinta contro la Palmese (1-0), l’estremo difensore della Reggiomediterranea, Pietro Marino, ha parlato ai microfoni di RNP. ”Una partita dura e di sacrificio – ha detto il capitano degli amaranto – molto diversa dalla prima partita, ma siamo contenti di aver portato a casa i tre punti. Siamo primi e cercheremo di ottenere il maggior numero di punti e il miglior piazzamento possibile, considerando anche che in questo minitorneo la posizione in classifica conta relativamente e avere dei vantaggi in ottica playoff. Queste partite servono a prepararci mentalmente e in maniera ottimale per gli spareggi promozione.

IL CLEAN SHEET E LA PRESTAZIONE DELLA DIFESA – “Una partita in cui sono stato poco impegnato, ma queste per i portieri sono le partite più difficili, perché devi essere sempre vigile e mantenere alta la concentrazione. Una partita dura ma abbiamo retto bene e abbiamo conquistato la vittoria. Adesso pensiamo alla prossima.”