Il migliore di RNP: Rivas, l’acchiappasogni

Le pagelle di ReggioNelPallone: tocco decisivo per il fantasista di proprietà dell'Inter, riuscito a risolvere una partita complicatissima.

Non solo velocità di livello superiore e fantasia. Da qualche mese a questa parte, Rigoberto Rivas sta completando un vero e proprio processo di crescita, mostrandosi freddo e determinante anche sotto porta. Dopo il Monza, anche la Reggiana è andata ko per via della stoccata decisiva del fantasista honduregno, entrato dalla panchina al posto di Edera.

Un tocco fondamentale, per consentire alla Reggina di puntare con convinzione all’ottavo posto. Il classe ’98 di proprietà dell’Inter, secondo Rnp, è stato il migliore in campo di Reggina-Reggiana.

“Rivas 7 (il migliore) La sua zampata è quella decisiva, da attaccante rapace”. Questi voto e giudizio, al termine del match di ieri pomeriggio.