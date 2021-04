Serie D, al Cittanova non basta Alessio Viola: un ex Reggina premia la rimonta Gelbison

Al “Giovanni Mora” va in scena la sfida tra Gelbison e Cittanova valevole per la 26^ giornata di Serie D girone I. Finisce 2 a 1 per i padroni di casa – secondi in classifica – una gara sbloccata dagli ospiti grazie al gol di Alessio Viola e ribaltata dalle reti di Vallesi e Sparacello (ex Reggina).

Il primo tempo inizia bene per gli uomini di mister Infantino, bastano 12’ ad Alessio Viola per cambiare il risultato e portare il vantaggio il Cittanova. I campani alzano il ritmo per cercare di recuperare una partita delicatissima e non perdere il secondo posto in classifica; al 40’ i padroni di casa trovano il pareggio con Gagliardi bravo a ribattere a rete da posizione ravvicinata dopo la punizione calciata da Uliano. Durante la ripresa non cambia lo scenario: gli uomini di Ferrazzoli cercano in ogni modo la vittoria e vanno più volte vicino al gol rimonta con Sparacello. Quest’ultimo al 23’ permette ai padroni di casa di completare la rimonta firmando il gol vittoria. Nel finale il Cittanova cerca di riacciuffare il pareggio ma la Gelbison difende il risultato. Salgono a 53 punti in classifica i padroni di casa confermando la seconda posizione mentre scivola in classifica il Cittanova con 30 punti e in piena zona play out ma con una partita da recuperare.

Celestino Casedonte