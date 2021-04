Eccellenza, Reggiomediterranea di misura sulla Palmese: decide il goal di Stefanazzi

Allo Stadio Longhi-Bovetto la ReggioMediterranea batte per 1-0 la Palmese. Seconda vittoria consecutiva per gli uomini di Misiti, che nella ripresa pescano la carta vincente inserendo Stefanazzi, autore del goal vittoria. Un primo tempo giocato a buoni livelli da entrambe le squadre, ma è la Reggiomediterranea a provarci con maggiore insistenza, creando diverse occasioni e concedendo poco o nulla agli avversari. Padroni di casa che provano ad impensierire l’estremo difensore avversario Zoccali, che al 9’ minuto è reattivo e respinge in angolo un tiro dalla distanza di Pitasi. Al 18’ è ancora la Reggiomediterranea a rendersi pericolosa, con Semenzin che sradica il pallone dai piedi del difensore Nucera e scarica al centro per Trepat, che da pochi passi fallisce una potenziale occasione da rete. La Palmese prova a reagire e lo fa con un ottimo spunto di Gatto, che al minuto 24’ testa i riflessi di Marino con un potente tiro dai 20 metri. Pochi minuti più tardi, lo stesso Trepat è costretto a lasciare il campo per via di un problema muscolare, con mister Misiti che al suo posto manda in campo Puntoriere, il quale impatta bene la partita e dimostra grande personalità, non riuscendo però a finalizzare una grande azione individuale al minuto 27’, complice anche l’ennesimo intervento di giornata del portiere ospite. A ridosso dell’intervallo sono ancora gli amaranto i più propositivi, ma il portiere Zoccali è abile nell’uscita e intercetta il cross indirizzato verso Padin.

In apertura di secondo tempo la Reggiomediterranea perde anche Franco Padin per infortunio, sostituito da Facundo Stefanazzi. Nella seconda frazione il copione del match non cambia: la squadra di casa fa la partita, mentre la Palmese si limita ad attendere le mosse dell’avversario per poi provare a ripartire in contropiede. Gli amaranto vogliono vincere la partita e provano ad alzare i ritmi di gioco, sfiorando il goal del vantaggio al minuto 56’, con Maugeri che non riesce ad agganciare il pallone in area di rigore dopo l’ottimo cross dalla destra di Stefanazzi. La Palmese prova timidamente ad impensierire la retroguardia amaranto al 60′, quando il tiro al volo di Libri termina alto sopra la traversa. Entrambi i mister provano a smuovere lo 0-0 iniziale, inserendo forze fresche: dentro Lancioni al posto di Semenzin per la Reggiomediterranea, mentre Bracco sostituisce Theodoro, Gatto e Mazzei con Camara, Mascenza e Fiorino. Al 73’ l’azione che decide la gara: grande azione di Puntoriere che lancia in profondità Lancioni, abile nel liberarsi e appoggiare al centro per Stefanazzi, che che da pochi passi deve solo spingere in porta il pallone che vale l’1-0. I padroni di casa amministrano il vantaggio e provano a chiudere il match nel recupero, ma Lancioni spreca una ghiotta occasione a tu per tu con Zoccali.

La ReggioMediterranea conquista la vittoria e vola in classifica a quota 6 punti, mentre la Palmese esce nuovamente sconfitta e rimane a quota 0.

Santo Romeo