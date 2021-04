Eccellenza, 2^ giornata: Reggiomed in vetta, Locri beffato in extremis

Non sono mancati i colpi di scena nella 2^ giornata di Eccellenza. Al comando dopo 180′ c’è solamente la Reggiomediterranea, la quale ha faticato le proverbiali sette camicie per avere la meglio di una Palmese coriacea e mai doma; decide il match il subentrato Stefanazzi che concretizza una ripartenza di Puntoriere e Lancioni. Il Locri accarezza la seconda vittoria di fila ma viene beffato all’ultimo secondo: finisce 2-2 con il Sambiase in un botta e risposta firmato da Zampaglione e Lomartire per gli amaranto, Fioretti e Umbaca per i lametini. Primo squillo della Vigor Lamezia, battuto 2-0 il Soriano; reti bianche tra Scalea e Sersale.

ECCELLENZA – 2^ giornata (18/04/2021)

Locri-Sambiase 2-2

Reggiomediterranea-Palmese 1-0

Scalea-Sersale 0-0

Vigor Lamezia-Soriano 2-0

Classifica

6 Reggiomediterranea

4 Locri

4 Sambiase

4 Sersale

3 Vigor Lamezia

1 Scalea

0 Palmese

0 Soriano

Prossimo turno – 3^ giornata (25/04/2021)

Palmese-Scalea

Reggiomediterranea-Locri

Sambiase-Vigor Lamezia

Sersale-Soriano