Dalla forza dei cambi al sogno alimentato: le ”cinque verità” di Reggina-Reggiana secondo RNP.

✅IL CUORE OLTRE L’OSTACOLO- Quella arrivata contro la Reggiana è stata una delle vittorie maggiormente sofferte da parte degli amaranto, che hanno faticato nel creare occasioni a ripetizione e prendere in mano il pallino del gioco. Una gara nel suo complesso poco ritmata ed in perfetto equilibrio, decisa da un guizzo inaspettato da chi ha saputo gettare il cuore oltre l’ostacolo…

✅FEELING COI ‘PIAZZATI’- Bianchi a Cittadella, l’autorete di Valentini e lo stacco di Montalto al ”Granillo”. La crescita della Reggina la si vede anche dai risultati che stanno maturando sotto un profilo abbastanza critico fino a qualche tempo fa: quello dei calci piazzati. Le suddette realizzazioni, arrivate nelle ultime tre partite, testimoniano come anche sotto questo aspetto il lavoro di Baroni stia dando i suoi frutti…

✅LA FORZA DEI CAMBI- Le mosse giuste, nella partita giusta. Anche contro gli emiliani, i subentrati dalla panchina hanno dato merito alle mosse di Baroni. Assist di Liotti, goal di Rivas, cambi determinanti e azzeccati. Il tecnico fiorentino ne ha spesso sottolineato l’importanza, (anche) oggi sono una delle più grandi verità della gara…

✅ZONA…CESARINI- Una sorta di déjà-vù per Reggina e Reggiana, che vedono anche la gara di ritorno decidersi nei minuti finali. All’andata fu Bellomo a regalare la vittoria ai calabresi all’88’, ieri ci ha pensato Rivas appena un minuto prima. Come accaduto al ‘Mapei’, il verdetto della sfida tra le due Reggio arriva nuovamente in ‘zona Cesarini’, viene deciso dalla panchina e sorride agli amaranto…

✅SOGNO ALIMENTATO- Va bene pensare partita per partita e non lasciarsi andare a voli pindarici, ma la verità è che, con i tre punti di ieri, la Reggina ha alimentato ulteriormente il sogno play-off, ad oggi distanti soltanto due punti. Quinto risultato utile consecutivo per gli amaranto, che continuano ad essere la seconda miglior squadra del girone di ritorno. Giunti a questo punto, crederci è sempre più un obbligo…