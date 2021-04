Il legame tra la musica e il calcio è da sempre fortissimo. Ad esempio si è scritto più volte di come moltissimi calciatori professionisti siano soliti cercare la giusta motivazione tramite l’ascolto di questa o quella canzone.

Alcune squadre sono ormai solite riprodurre musica direttamente dall’hi-fi dello spogliatoio, un’abitudine che viene spesso criticata dai commentatori più nostalgici: “ai nostri tempi il silenzio dello spogliatoio prima di un match decisivo era qualcosa di sacro”.

Sì, in effetti fatichiamo a immaginare Roy Keane ballare a tempo di musica nello spogliatoio dello United come si è visto fare in tempi recenti a John Stones, ovviamente sponda Manchester City. La musica è cambiata, decisamente.

Ma se è vero che gli atleti si servono della musica per la ricerca del giusto “mindset” prima di una partita, è altresì vero che anche le star della musica vedono nel calcio e nello sport in generale una costante fonte di ispirazione. A conferma di questo, non è infatti raro trovare nei versi di alcuni artisti illustri palesi riferimenti sportivi.

La domanda non può quindi che sorgere spontanea: che squadra tifano le star della musica?

Beatles

Che dire, quando si parla di musica, qualsiasi sia l’argomento specifico, si fatica a non partire da loro, i quattro baronetti di Liverpool. Coloro che per primi accesero i riflettori proprio sulla città del Merseyside, con qualche anno di anticipo rispetto ai successi calcistici del Liverpool FC degli anni ’70.

Per che squadra tifava la band? Proprio come succede oggi, anche ai tempi le star della musica evitavano di toccare argomenti che potessero inimicargli una possibile fetta di pubblico, ma nonostante questo esistono alcune supposizioni accreditate.

Stando ad alcune dichiarazioni e a qualche apparizione pubblica allo stadio, Sir Paul McCartney sarebbe un tifoso dell’Everton.

Sia John Lennon che George Harrison pare invece non fossero particolarmente interessati al “football”, ma mentre per Lennon si possono suppore delle simpatie “Reds” (il padre era un grande tifoso), di Harrison è famosa una frase pronunciata proprio in risposta ad una domanda sul tifo calcistico: “A Liverpool ci sono tre squadre e io faccio il tifo per l’altra”.

Ringo Starr? Imprevedibile come da copione: è un tifoso dell’Arsenal.

Rolling Stones

Se lo storico chitarrista Keith Richards ha più volte confermato come il calcio non fosse di suo particolare gradimento, si danno quasi per certo le simpatie calcistiche di Ronnie Wood e Mick Jagger, rispettivamente West Brom e Arsenal.

Dave Grohl (Nirvana, Foo fighters)

Un americano appassionato di calcio? Sì, ed è anche in buona compagnia. In una recente intervista il frontman dei Foo Fighters avrebbe rivelato la propria passione per la Premier League. In particolare per il West Ham United, squadra di cui si sarebbe innamorato in tour con la band nel Regno Unito.

Oasis

Non che sia un gran segreto, ma meglio non dare nulla per scontato. I due fratelli Gallagher sono due “ultras” del Manchester City e non hanno mancato di sottolineare più volte il proprio disprezzo per tutto quel che riguarda il Manchester United.

Justin Bieber

Persino la star canadese non ha potuto che innamorarsi del calcio. Bieber, come molte star di oltreoceano, sarebbe un tifoso del Barcellona. Ma nonostante una sua partecipazione nel 2011 ad una sessione di allenamento con la squadra, la sua “passione” per la maglia blaugrana non sarebbe mai stata ufficialmente confermata in nessuna intervista.

Enrique Iglesias e Jennifer Lopez

Stavate aspettando i tifosi del Real Madrid? Eccovi serviti. Le due star latine sarebbero infatti grandi sostenitori dei “blancos”.

Enrique non avrebbe infatti rinnegato le passioni calcistiche del padre (Julio, anche lui cantante ed ex portiere del Real Madrid), mentre “Jenny from the block” ha cantato più volte in concerto indossando la “camiseta blanca”.

Ed Sheeran

A volte basta un Tweet. Diversi anni fa la star britannica ha rivelato in una maniera piuttosto bizzarra la propria fede calcistica: “Dopo 22 anni mio padre è finalmente riuscito a trasformarmi in un tifoso del Chelsea”. Solo uno scherzo? Non sembrerebbe, il cantante è stato più volte avvistato sui seggiolini di Stanford Bridge.