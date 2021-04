Reggina, Rivas: “Non potevo sbagliare quel gol, era troppo importante”

Dalla sala stampa dello stadio “Granillo” le dichiarazioni Rigoberto Rivas, autore del gol che regala la vittoria alla Reggina contro la Reggiana.

“In questi mesi sono migliorato molto grazie al mister, la squadra sta bene e per un calciatore migliorare diventa più facile, sono contento per questa vittoria. Ho visto la palla arrivare, ho pensato fosse troppo importante, non potevo sbagliare; pensavo di calciare al volo, poi ho cambiato idea ed è andata bene. Non penso al futuro, penso a finire bene la stagione, vogliamo chiudere al meglio e non penso altro. Chi parte dalla panchina fa bene, questo perché siamo un grande gruppo.”