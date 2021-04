Reggina-Reggiana: pronostico, probabili formazioni e dove vederla in TV e streaming

Alle 14 per la trentaquattresima giornata di serie B va in scena al Granillo il match tra Reggina e Reggiana. Uomini di Baroni reduci dal convincente successo contro il Vicenza, mentre per la Reggiana la vittoria manca dal 20 febbraio. Sono 15 i precedenti ufficiali tra le due compagini: 2 vittorie per gli emiliani, 3 pareggi e ben 10 le vittorie per gli amaranto. Reggina che vorrà dare continuità al suo ottimo stato di forma, mentre la Reggiana andrà a caccia di punti pesanti al Granillo per risalire la china della classifica in ottica salvezza.

Probabile formazione Reggina – In vista del match contro la Reggiana, Baroni potrà contare nuovamente su Michael Folorunsho dal 1’ minuto, ma dovrà fare a meno di Menez e Micovschi. Confermati in difesa Nicolas, Cionek, Stavropoulos e Di Chiara, mentre Delprato sostituirà lo squalificato Lakicevic sulla corsia di destra. Chiavi del centrocampo affidate nuovamente a Crisetig, con Bianchi favorito rispetto a Crimi per una maglia da titolare. Montalto guiderà l’attacco amaranto, con Edera e Situm (in ballottaggio con Rivas) come esterni d’attacco.

REGGINA (4-2-3-1) – Nicolas; Delprato, Stavropoulos, Cionek, Di Chiara; Bianchi, Crisetig ; Edera, Folorunsho, Situm; Montalto. All. Baroni

Probabile formazione Reggiana – Assenze pesanti in casa granata, con mister Alvini che dovrà fare i conti con gli infortuni di Mazzocchi, Martinelli e Del Pinto. Ajeti e Rozzio saranno i due centrali difensivi a protezione dell’estremo difensore Venturi, con Yao e Libutti sulle corsie laterali. Fausto Rossi in cabina di regia, con Varone e Muratore nel ruolo di mezzali, mentre Radrezza e Kargbo agiranno alle spalle dell’unica punta Ardemagni, favorito su Zamparo.

REGGIANA (4-3-2-1): Venturi; Libutti, Ajeti, Rozzio, Yao; Varone, Rossi, Muratore; Kargbo, Radrezza; Ardemagni. All. Alvini

Reggina-Reggiana pronostico – Reggina di mister Baroni che parte ampiamente favorita secondo Snai, con il segno 1 quotato a 1.87, rispetto alla vittoria dei granata quotata 4.75. Stesso discorso per il bookmaker Sisal Matchpoint, con il segno 1 leggermente in rialzo a quota 1.95, mentre la vittoria della Reggiana è quotata 4.50. Segno X quasi equivalente per i due bookmakers (quota 3,10 Sisal/quota 3.20 Snai). Da segnalare la combo 1+Multigoal 2-5 (quota 2.60 Sisal).

Reggina-Reggiana dove vederla in Tv o streaming – Fischio d’inizio alle ore 14 della gara tra Reggina e Reggiana. Sarà possibile seguire la partita in diretta streaming su DAZN. La piattaforma, infatti, detiene i diritti di tutta la Serie B. È possibile seguire in streaming la gara attraverso dispositivi mobili (tablet o smartphone) e sui pc fissi. Chi ha un abbonamento Sky, potrà inoltre vedere il match in TV attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. Naturalmente, sarà possibile seguire la sfida live, attraverso una diretta testuale, sul nostro sito www.reggionelpaone.it e sulla nostra pagina Facebook “Reggionelpallone”, dove al termine dell’incontro troverete tutti i consueti approfondimenti post-gara (commenti, pagelle, tabellino, top, flop, fotogallery della partita e interviste).

Santo Romeo