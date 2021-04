Reggina-Reggiana, post-gara: emiliani in silenzio stampa

La sconfitta del “Granillo” fa sprofondare sempre più la Reggiana, che in questo momento retrocederebbe in Serie C, con la zona salvezza che si allontana.

Tre pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite, un bilancio che rende delicatissima la posizione in classifica del club emiliano, con l’acqua alla gola a poche gare dal termine della stagione. Dopo la sconfitta per mano della Reggina, il sodalizio di Reggio Emilia ha scelto il silenzio stampa: nessun tesserato rilascerà dichiarazioni, secondo quanto appreso e comunicato da tuttomercatoweb.com.