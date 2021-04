Reggina-Reggiana, la zampata di Rivas alimenta il sogno amaranto (Il commento)

Nella sfida tre le due Reggio, il finale premia la compagine amaranto che trova con Rivas la zampata da tre punti. Parte forte la Reggina che già al quinto del primo tempo trova la rete del vantaggio. Corner battuto da Edera, perfetto il trenino a centro area che libera Montalto, che con un preciso e potente colpo di testa batte l’incolpevole Venturi. Subisce il colpo la Reggiana che per circa 10/15 minuti resta in balia della Reggina che però non ne approfitta e non affonda il colpo, ma preferisce gestire il possesso del palla che si dimostra però inconcludente. In un primo tempo che si trascina senza emozioni, gli ospiti trovano il pareggio nei minuti di recupero: Laribi imbecca Kargbo (il migliore degli emiliani per distacco) che riesce a sfuggire alla marcatura di Del Prato, ed anche se da zona defilata, piazza un perfetto diagonale che supera Nicolas in disperata uscita. Al ritorno dall’intervallo Reggina contratta, Baroni pensa allora di scuotere i suoi con alcuni cambi inserendo prima Denis per Montalto ed Edera con Rivas, poi Liotti, Stavropoulos e Crimi per Folorunsho, Loiacono e Bianchi passando al 4-3-3. Ed è qui che la squadra calabrese trova la vittoria:Liotti di testa trova Rivas a centro area, l’honduregno, anche se stretto nella morsa tra Venturi e Eloge, in precario equilibrio, riesce ugualmente a ribadire in rete per il tripudio reggino. Ma il finale non adatto ai deboli di cuore: la Reggiana non vuole alzare bandiera bianca, prima Kirwan fallisce da pochi metri il gol del pari, poi la splendida rete di Lunetta è annullata per un fuorigioco dello stesso Kirwan che partecipa all’azione: vibranti le proteste emiliane. Finisce con il successo della Reggina, amaranto lanciati verso un sogno…

Giuseppe Canale