Reggina-Reggiana, i TOP: Rivas, una zampata da tre punti. Situm pendolino, Kargbo ci crede

La Reggina batte anche la Reggiana e mette la freccia. Quarantasette punti in classifica per gli amaranto, che dopo la vittoria del ”Granillo” targata Montalto-Rivas, sognano ancor di più un possibile accesso ai play-off. Di seguito, i Top della gara secondo RNP:

Rigoberto Rivas (Reggina): l’ingresso dell’honduregno ha incarnato a pieno la forza dei cambi di cui tanto ha parlato Baroni e che, con il passare delle giornate, sta diventando sempre di più un punto di forza per questa squadra. Pochi palloni giocati e quasi mai nel vivo dell’azione, ma al posto giusto nel momento giusto, con incisività. La sua rete da pochi passi sblocca una gara destinata a terminare in parità ed accorciare ulteriormente il divario dalla zona play-off. MATCH-WINNER

Mario Situm (Reggina): probabilmente sta vivendo il suo periodo più roseo della stagione e si vede. Partenza poderosa, poi tanto equilibrio e lavoro prezioso nelle due fasi. Accorcia e allunga come un elastico, mantenendo vivace il suo modo di giocare e facendosi trovare spesso nel vivo del gioco, che sia una copertura o un azione offensiva. PENDOLINO

Augustus Kargbo (Reggiana): Nicolas lo travolge in uscita aerea costringendolo a lasciare per un attimo il terreno di gioco, lui lo punisce allo scadere della prima frazione con un diagonale perfetto dopo aver mandato al bar Delprato. Tanto movimento e voglia di incidere nella ripresa, ma non bastano… CORAGGIOSO