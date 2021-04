Reggina-Reggiana, i FLOP: Yao e Delprato ‘leggeri’, errori che costano il goal

La Reggina batte anche la Reggiana e mette la freccia. Quarantasette punti in classifica per gli amaranto, che dopo la vittoria del ”Granillo” targata Montalto-Rivas, sognano ancor di più un possibile accesso ai play-off. Di seguito, i Flop della gara secondo RNP:

Guy Yao (Reggiana): tanta leggerezza in occasione del goal del definitivo sorpasso amaranto firmato Rivas. Il difensore degli emiliani se lo lascia scappare e l’honduregno non perdona. Il suo errore costa caro alla sua squadra…. DISTRATTO

Fausto Rossi (Reggiana): è usuale che venga annoverato tra i top dei suoi, purtroppo per lui oggi non è andata così. La sua brillantezza, la sua intelligenza tattica e le sue spiccate doti in cabina di regia non sono emerse nel pomeriggio del ”Granillo”. Da un giocatore dalla sua caratura, ci si aspetta sempre molto di più… IMPOTENTE

Enrico Delprato (Reggina): qualche disattenzione di troppo, seppur sfumata al termine dei 90′ insieme all’ombra del pareggio. Sbaglia la lettura ed il tempo di intervento in occasione del pareggio firmato Kargbo e si ripete nelle battute finali con Lunetta. In quest’ultimo caso, però, ringrazia il guardalinee che segnala l’off-sides. LEGGERO