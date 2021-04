Reggina, Baroni: “Ci siamo riaccesi nella ripresa, chi guarda la classifica non gioca”

Dalla sala stampa dello stadio “Granillo” le dichiarazioni di mister Marco Baroni al termine del match vinto dalla sua Reggina contro la Reggiana.

“Abbiamo strategie fin da prima della partita in funzione anche dei cambi; Edera e Folo non stavano benissimo, Loiacono non giocava da un po’ una gara intera. I subentrati sono andati tutti molto bene, ho messo Liotti e non Bellomo per dare un aiuto a Di Chiara. Complimenti ai ragazzi, ottima vittoria contro una squadra in forma, dobbiamo metterla velocemente alle spalle e recuperare in fretta le energie in vista di martedì. Abbiamo impattato bene, dopo il gol la squadra ha iniziato a palleggiare e viaggiare più lenta con il pallone; non è il tipo gara nostra, ci porta a rallentare il ritmo; nell’intervallo ho chiesto ai ragazzi di riaccendersi nella ripresa, merito a loro per aver saputo reagire. Loro erano scesi un po’ su corsa e reattività, noi ci siamo alzati e abbiamo attacco sugli esterni; il gol di Rivas è dovuto più a meriti nostri che demeriti loro. Non è stata una partita sporca, bisogna solo essere bravi ad adattarsi contro una squadra che ha dato battaglia a tutti; rispetto all’andata hanno cambiato il loro modo di giocare sfruttando la velocità di Kargbo. Il nostro merito è stato di tornare in campo con il piglio giusto, non siamo squadra che può difendere dentro l’area, dobbiamo correre avanti e possiamo mettere in difficoltà chiunque; se ci abbassiamo andiamo in difficoltà. Ci hanno ripreso tante volte in passato, sono episodi che possono capitare; questo dà la dimensione della crescita nostra. Abbassarci dopo il vantaggio è un fattore mentale, si deve rimanere equilibrati. Erano già tutte finali, siamo pronti, andiamo in campo perché ci siamo, vogliamo arrivare fino in fondo, se troveremo qualcuno più bravo pazienza. Nessuno dei miei calciatori deve guardare la classifica, chi la guarda non gioca, non c’è da guardare niente. Questa era una partita che, se non rientravi in maniera giusta nella ripresa, rischiavi di perderla; le sostituzioni sono entrate bene a livello mentale.”