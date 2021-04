Per la 34esima giornata del campionato di serie B si affrontano al Granillo Reggina e Reggiana, nello scontro tra le due Reggio. Un match che può valere un passo decisivo verso la salvezza. Cari amici di Reggionelpallone.it, benvenuti al live match della sfida tra Reggina e Reggiana.

* Per aggiornare il LIVE di REGGINA-REGGIANA*

<—CLICCA SUL PALLONE, OPPURE

DA PC: Premi F5 o ricarica la pagina

DA MOBILE: Clicca QUI o ricarica la pagina

REGGINA-REGGIANA 2-1 FINALE (Montalto, Kargbo, Rivas)

È FINITA, LA REGGINA HA VINTO!!!!

Saranno 4 i minuti di recupero

Annullato il gol del pareggio di Lunetta che aveva realizzato una rete spettacolare vanificata dal fuorigioco fischiato dall’arbitro (vivaci le proteste degli emiliani, posizione molto dubbia)

Clamorosa palla per il pareggio sulla testa di Kirwan, palla alta di pochissimo

87′ GOOL REGGINA! Amaranto in vantaggio con Rivas!Sponda di Liotti, Rivas colpisca, rimpallo e palla che spiazza Venturi.

Scintille tra le due panchine, calciatori della Reggiana troppo spesso a terra con i crampi

75′ Tris di cambi per la Reggina: dentro Stavropoulous, Liotti e Crimi, fuori Bianchi, Folorunsho e Loiacono

70′ Crisetig tenta la battuta con il sinistro, trovando il muro della difesa emiliana

69′ Sui piedi di Denis la migliore occasione per la Reggina, l’argentino si libera bene in area dalla marcatura ma poi spara alto!

Dentro Radrezza per Laribi nella Reggiana

57′ Doppio cambio per la Reggina: dentro Denis e Rivas, fuori Montalto ed Edera

52′ Ci prova Fausto Rossi con un mancino dal limite, Nicolas blocca in due tempi

51′ Secondo tempo sulla falsa riga del primo, emiliani messi benissimo in campo, Reggina che fatica a trovare spazi per impensierire Venturi

46′ Si riparte con le stesse formazioni

FINE PRIMO TEMPO

46′ PAREGGIO REGGIANA! Kargbo trova il pertugio in area amaranto e in estensione batte Nicolas sul palo lontano

43′ Montalto sbraccia per prendere posizione, fallo e ammonizione per l’autore del gol

40′ Punizione dal limite per gli emiliani, conclusione di Laribi deviato dalla barriera in angolo

24′ Reggiana vicina al pareggio, su azione di corner Ajeti stacca di testa indisturbato in piena area amaranto, la palla sbatte a terra e supera la traversa

14′ Fase molto contratta della gara, emiliani che provano ad alzare il ritmo, Reggina che invece cerca molto di più il palleggio.

8′ Reazione immediata della Reggiana che si getta subito in attacco alla ricerca del pareggio

Corsa verso la panchina dopo il gol per Montalto, che abbraccia mister Baroni ed i compagni

5′ GOOL REGGINA! Montalto di testa su calcio d’angolo anticipa tutti e batte Venturi. Perfetto l’assist di Edera, fenomenale il movimento e lo stacco dell’attaccante reggino per il vantaggio.

1′ Mariani fischia, via alla gara

Le due squadre in campo, tra pochi minuti inizierà il match tra Reggina e Reggiana

Formazioni Ufficiali

Reggina (4-2-3-1): Nicolas; Delprato, Loiacono, Cionek, Di Chiara; Bianchi, Crisetig; Situm, Folorunsho, Edera; Montalto. A disposizione: Guarna, Plizzari, Liotti, Stavropoulos, Crimi, Chierico, Rivas, Bellomo, Denis, Orji. Allenatore: Baroni.

Reggiana (3-5-2): Venturi; Ajeti, Rozzio, Yao; Libutti, Varone, Rossi, Muratore, Kirwan; Laribi, Kargbo. A disposizione: Cerofolini, Zampano, Zamparo, Lunetta, Costa, Pezzella, Espeche, Radrezza, Cambiaghi, Ardemagni. Allenatore: Alvini.

PRE PARTITA

Campionato di serie B giunto alla 34esima giornata: al Granillo si sfidano Reggina e Reggiana. Uomini di Baroni reduci dal convincente successo contro il Vicenza, mentre per la Reggiana la vittoria manca dal 20 febbraio. Sono 15 i precedenti ufficiali tra le due compagini: 2 vittorie per gli emiliani, 3 pareggi e ben 10 le vittorie per gli amaranto. Reggina che vorrà dare continuità al suo ottimo stato di forma, mentre la Reggiana andrà a caccia di punti pesanti al Granillo per risalire la china della classifica in ottica salvezza.

L’arbitro di Reggina-Reggiana- Sarà l’arbitro Mariani di Aprilia a dirigere il match delle ore 14 al Granillo, coadiuvato da Fiore e Mokhtar.

Probabile formazione Reggina – I dubbi di Baroni sono soprattutto in attacco, con Folorunsho pronto al rientro ed Edera in grande forma, probabile panchina iniziale per Bellomo. Leggi qui la probabile formazione della Reggina

Probabile formazione Reggiana – Molti assenti per Alvini, in attacco da scegliere chi affiancherà Kargbo.Leggi qui la probabile formazione emiliana