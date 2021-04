Serie D, il programma e gli arbitri della 27^ giornata

Terna laziale di scena a San Luca, dalla Toscana gli arbitri per il match di Roccella; direzione di gara umbra per la Cittanovese in casa della Gelbison

Decima di ritorno in Serie D, in campo domenica 18 aprile prima di una sosta decisa per consentire la disputa dei tanti match da recuperare; a tal proposito, rinviata Santa Maria-Licata, i siciliani dovrebbero tornare in campo mercoledì 21 dopo la lunga pausa forzata.

SERIE D GIRONE I – 27^ giornata (18/04/2021)

Castrovillari-Marina di Ragusa: Selva di Alghero (Fumarulo-Colaianni)

Dattilo-Rende: Aldi di Reggio Emilia (Prestini-Bettani)

Gelbison-Cittanovese: Finzi di Foligno (Barcherini-Brunozzi)

FC Messina-Biancavilla: Agostoni di Milano (Schirinzi-Carbone)

Paternò-ACR Messina: Bracaccini di Macerata (Concari-Amoroso)

Roccella-Sant’Agata: Campagni di Firenze (Gioffredi-Pacifici)

Rotonda-Acireale: Pacella di Roma 2 (Brizzi-Pancani)

San Luca-Troina: Gai di Carbonia (Tasciotti-Spoletini)

Santa Maria Cilento-Licata rinviata