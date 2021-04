Serie B, oggi l’anticipo Spal-Ascoli: il programma completo della 34^giornata

In attesa delle decisioni dell'Assemblea per le prossime gare

In attesa di capire cosa deciderà l’Assemblea di Lega serie B (convocata per domenica) in relazione alla possibilità di posticipare i prossimi due turni a seguito dei casi di positività nel Pescara e la conseguente decisione dell’Asl di bloccare le attività degli abruzzesi fino al 26 aprile, torna in campo oggi la Serie B per la 34a giornata. L’anticipo delle ore 21 è Spal-Ascoli, scontro importantissimo per entrambe. Tutto il resto delle gare si giocherà domani. Questo il programma completo della 34^ giornata di serie B:

Venerdì 16/04 – 21.00 Spal-Ascoli.

Sabato 17/04 – ore 14.00 Empoli-Brescia, Monza-Cremonese, Pisa-Cosenza, Vicenza-Lecce, Reggina-Reggiana, Salernitana-Venezia; ore 16.00 Cittadella-Chievo; 18.00 Pordenone-Frosinone.