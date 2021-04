Serie B, convocata d’urgenza l’Assemblea di Lega: ipotesi slittamento ultime giornate

La decisione dell’Asl di Pescara che ha sospeso le attività sportive della compagine abruzzese fino al 26 aprile per il focolaio Covid che ha interessato i biancoazzurri, rischia di avere forti ripercussioni sull’intero campionato di serie B. Con questa decisione, infatti, il Pescara sarebbe costretto a non poter disputare le prossime tre partite: ma qui nasce il problema, perché gli ultimi due turni di campionato devono essere svolti con tutte le squadre in pari con le partite. Ovviamente per il Pescara sarebbe impossibile recuperare dal 26 aprile al 1 maggio tre incontri, l’ipotesi più probabile, a questo punto è che l’intero campionato si fermi per circa dieci giorni consentendo agli abruzzesi di recuperare le sfide. Questa decisione causerebbe anche lo slittamento fisiologico delle date di play-off e play-out. Per sciogliere ogni riserva l’Assemblea di Lega serie B è stata convocata in via d’urgenza per domenica: in quella sede (virtuale) saranno opportunamente valutate le condizioni con una decisione condivisa e definitiva