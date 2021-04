Serie B, Balata annuncia: ”Garantiremo la regolarità del campionato. Domenica la decisione”

In queste ore è emersa a galla l’ipotesi di un possibile slittamento delle ultime giornate di campionato per permettere al Pescara di recuperare le gare rinviate, in modo tale da mettersi in pari con il resto delle squadre. A riguardo, per quanto concerne la regolarità del campionato, ha parlato il presidente della Lega B Mauro Balata, che ha annunciato decisioni immediate nel fine settimana.

“Noi garantiremo la regolarità, la parità competitiva e la continuità del campionato di Serie B come da delibere unanimi della nostra Lega – ha detto ai microfoni di Adnkronos – Come è stato deliberato e voluto da tutti i presidenti e da tutte le società quando si è iniziato un campionato che ovviamente tutti sapevano che sarebbe stato interessato dall’emergenza covid, ne garantiremo la regolarità. Le modalità saranno decise domenica in Assemblea”.