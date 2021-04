Reggiomediterranea, Padin: “L’unione del gruppo fondamentale per arrivare lontano”

A pochi giorni dal secondo incontro di campionato in programma domenica a Croce Valanidi contro la Palmese, il bomber della Reggiomediterranea, l’argentino Franco Padin, ha espresso il suo pensiero attraverso i canali ufficiali del club.

Dopo l’ottimo inizio di stagione, lo stop forzato dell’Eccellenza ha portato il calciatore a giocare in prestito in Serie D con la maglia del Brindisi, ma nel momento in cui la società reggina ha deciso di riprendere il campionato, Padin ha scelto di tornare in riva allo Stretto: “Ho scelto di tornare alla Reggiomediterranea per ritrovare i miei compagni e amici, speriamo di proseguire sulla strada iniziata qualche mese fa. L’unione di un gruppo è fondamentale per raggiungere un obiettivo importante, noi dobbiamo rimanere calmi, consapevoli di dover sempre lavorare, non esiste un’altra parola per andare avanti.”

L’argentino ha ritrovato un campionato diverso nella formula, più imprevedibile ed equilibrato, ma la voglia di portare la Reggiomediterranea più avanti possibile a suon di gol è rimasta inalterata da ottobre ad oggi: “Questo campionato può essere vinto da qualsiasi squadra, saranno determinanti i playoff; noi ragioniamo un passo dopo l’altro, sperando di trovarci più avanti a poter giocare per qualcosa di importante. Tutte le partite saranno difficili, dobbiamo rimanere concentrati per affrontare ogni sfida nel modo giusto.”