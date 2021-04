Reggina-Reggiana, la probabile formazione granata: Kargbo e Ardemagni in avanti

Vincere per continuare a lottare per la salvezza. La Reggiana di Alvini si trova in piena retrocessione e ad un punto dai play-out, con un digiuno di successi che dura da ben sette gare. Per la trasferta di Reggio Calabria, il tecnico degli emiliani dovrà fare i conti con diverse assenze, riconducibili ad infortuni che riguardano i vari Martinelli, Gyamfi, Siligardi, Del Pinto e Mazzocchi.

Possibile passaggio alla difesa a quattro per i granata, con Libutti e Yao sugli esterni e Rozzio e Ajeti in mezzo.In mezzo al campo agirà il regista Fausto Rossi, con Muratore e Varone ai suoi lati nel ruolo di mezzali. In avanti Kargbo dovrebbe avere come partner d’attacco l’esperto Ardemagni (in vantaggio su Zamparo). Alle loro spalle, nel ruolo di trequartista, ci sarà Radrezza.

LA PROBABILE FORMAZIONE GRANATA

REGGIANA (4-3-1-2): Venturi; Libutti, Rozzio, Ajeti, Yao; Muratore, Rossi, Varone; Radrezza; Kargbo, Ardemagni. All. Alvini

BALLOTTAGGI: Ardemagni-Zamparo 55-45%

INDISPONIBILI: Martinelli, Gyamfi, Siligardi, Del Pinto, Mazzocchi

Si ringrazia il collega Jacopo Della Porta (Gazzetta di Reggio) per la collaborazione.