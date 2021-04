Tentare di archiviare definitivamente la salvezza e allo stesso tempo restare in corsa per i play-off. E’ l’obiettivo della Reggina di Marco Baroni, che contro la Reggiana avrà la possibilità di centrare un altro risultato utile, il quinto consecutivo. Reduci dal travolgente successo per 3-0 contro il Vicenza, gli amaranto si presenteranno alla gara del ”Granillo” con due nuove assenze, che rispondono ai nomi di Jérémy Ménez e Claudiu Micovschi, i quali si aggiungono ai vari Petrelli, Kingsley e Faty.

Consueto schieramento a quattro in difesa per mister Baroni, costretto a fare a meno di Lakicevic per squalifica. Al suo posto ci sarà Delprato, con Di Chiara sulla fascia opposta e la coppia Cionek-Stavropoulos in mezzo che dovrebbe tornare a comporsi. In cabina di regia è probabile la conferma di Crisetig e Bianchi, con quest’ultimo in vantaggio su Crimi per una maglia da titolare.

Ballottaggio anche sulla trequarti, precisamente sulla fascia sinistra, dove è vivo il duello Situm-Rivas, che ad oggi pende leggermente verso il croato. A completare la batteria ci sarà Edera (che dovrebbe tornare a sinistra) e con molta probabilità anche Folorunsho, verso il ritorno dal 1′. In attacco, spazio a Montalto.

LA PROBABILE FORMAZIONE AMARANTO IN GRAFICA

REGGINA (4-2-3-1): Nicolas; Delprato, Cionek, Stavropoulos, Di Chiara; Bianchi, Crisetig; Edera, Folorunsho, Situm; Montalto. All. Baroni

BALLOTTAGGI: Cionek-Loiacono 60-40%, Bianchi-Crimi 60-40%, Situm-Rivas 55-45%

INDISPONIBILI: Ménez, Micovschi, Kingsley, Petrelli, Faty

SQUALIFICATI: Lakicevic

NON CONVOCATI: Gasparetto, Rossi