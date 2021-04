Reggina: Menez e Dalle Mura in dubbio, Micovschi e Petrelli out

Nella consueta conferenza stampa pre partita, il tecnico della Reggina Marco Baroni ha parlato dei calciatori disponibili per la sfida contro la Reggiana. “Oltre a Lakicevic squalificato – ha detto Baroni – , Menez non si è allenato oggi per problemi al ginocchio, è da valutare in queste ore come Dalle Mura. Micovschi è infortunato mentre Petrelli ha avuto un affaticamento”.