Reggina, per Baroni appuntamento con un traguardo speciale

Quella di domani al Granillo contro la Reggiana (inizio ore 14) sarà una gara doppiamente significativa per il tecnico della Reggina Marco Baroni. Punti preziosi in chiave classifica ma anche soddisfazione personale all’orizzonte. Baroni, infatti, contro la Reggiana timbrerà la 200° panchina ufficiale in Serie B (sola regular season). Il suo score, secondo quanto pubblicato da Lega serie B e fornito da football data, conta 199 gettoni con score di 78 vittorie, 62 pareggi e 59 sconfitte. Ha allenato le formazioni di Virtus Lanciano, Pescara, Novara, Benevento, Cremonese e Reggina, esordendo nella serie cadetta il 24 agosto 2013 in Brescia-Virtus Lanciano 2-2.