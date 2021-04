Reggiana, Alvini: “Concentrati solo sulla sfida di domani, Reggina squadra di valore”

Emiliani che domani al Granillo sfidano la Reggina. Alla vigilia della gara, il tecnico della Reggiana, Missimiliano Alvini in conferenza stampa, affronta i temi della prossima partita ed in generale del campionato. “La squadra ha pensato esclusivamente a lavorare sulla partita di domani, nella quale mettiamo tutta la nostra concentrazione. Da sempre poniamo la totale attenzione sul momento della partita e sarà la Società a gestire le altre situazioni. Noi pensiamo solo a scendere in campo e a cercare di miglioraci, sempre. La nostra attenzione deve essere sempre sul miglioramento che possiamo fare, non possiamo concederci distrazioni”.

Le assenze – “Non partiranno per la trasferta Gyamfi, Martinelli, Siligardi, Del Pinto e Mazzocchi, al quale va uno speciale augurio da parte di tutti noi per il pesante infortunio subito; siamo molto dispiaciuti. Ci vorrà una prestazione significativa per affrontare la Reggina e fare una partita in cui scenderemo in campo con i nostri punti di forza. L’avversario è di tutto rispetto e di valore, ma noi siamo concentrati solo su noi stessi, su quello che possiamo e vogliamo fare domani al Granillo. Dovremo porre attenzione anche ai diversi diffidati che abbiamo in rosa”.