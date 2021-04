Ultime News

Emiliani che domani al Granillo sfidano la Reggina. Alla vigilia della gara, il tecnico della Reggiana, Missimiliano Alvini in conferenza stampa, affronta i temi della prossima partita ed in generale del campionato. “La...

Dilettanti

Decima di ritorno in Serie D, in campo domenica 18 aprile prima di una sosta decisa per consentire la disputa dei tanti match da recuperare; a tal proposito, rinviata Santa Maria-Licata, i siciliani dovrebbero tornare in campo...