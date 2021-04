Reggina: infortunio per Micovschi, salterà la sfida di sabato

Domani rifinitura per la squadra agli ordini di Baroni

Si ferma un calciatore in casa Reggina: secondo quanto comunicato dalla società amaranto nel report quotidiano, uno stiramento al flessore ha interessato l’esterno Micovschi che quindi salterà la sfida di sabato contro la Reggiana. Questa la nota della Reggina: “Nella mattinata odierna il gruppo è sceso sul campo numero 2 del centro sportivo Sant’Agata. Dopo l’iniziale fase di riscaldamento, mister Baroni e il suo staff hanno predisposto una partitella a tema 11 vs 11 a campo ridotto, provando e riprovando alcune situazioni di gioco. Nel corso dell’allenamento di ieri Claudiu Micovschi ha lasciato anzitempo il campo. Dagli esami strumentali a cui si è sottoposto il calciatore è emerso uno stiramento al flessore sinistro. I tempi di recupero saranno valutati nei prossimi giorni. Per domani è prevista la seduta di rifinitura, al termine della quale sarà diramata la lista dei convocati”.