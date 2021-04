Reggiana, Laribi: “Dobbiamo dimezzare gli errori”

Più attenzione in fase difensiva e più cinismo in avanti. Questa la ricetta di Karim Laribi, centrocampista offensivo della Reggiana, in vista della trasferta di Reggio Calabria.

Il classe ’91 italo-tunisino, è stato intervistato da Il Resto del Carlino, ed alcune sue dichiarazioni sono state riprese da tuttomercatoweb.com.

“Gli errori vanno dimezzati o annullati- si legge su tmw-e la cosa fondamentale è non concedere gol, perché poi qualcosa si riesce sempre a creare. Siamo stati un po’ sfortunati nelle ultime partite, basta vedere quella con l’Empoli dove loro non è che abbiano creato chissà che però sicuramente sono stati più cinici di noi che ci siamo mangiati due gol importanti, quello di Fausto dove Brignoli ha fatto una parata epica e quello di Kargbo, dove il ragazzino della Primavera Viti ha salvato sulla linea. Quindi sono occasioni dove non ci sta girando neanche tanto bene…”