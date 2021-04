Primavera 2 girone B, la nuova classifica dopo i tre recuperi

Nel pomeriggio di ieri, sono andati in scena tre recuperi del girone B del campionato di Primavera 2. Successo esterno del Cosenza, mentre il Napoli, pareggiando in casa con lo Spezia, non è riuscito a scavalcare l’Entella in terza posizione. Pari ed emozioni anche tra il Benevento ed il Frosinone.

Recupero 4^ giornata

Crotone-Cosenza 0-2

Recupero 8^ giornata

Benevento-Frosinone 2-2

Recupero 11^ giornata

Napoli-Spezia 2-2

CLASSIFICA

Pescara 31 ****

Lecce 31 *

Virtus Entella 25 **

Napoli 25**

Spezia 22****

Benevento 21*

Crotone 21***

Cosenza 17****

Frosinone 16****

Pisa 15*

Reggina 13 *

Salernitana 6 *

*= una gara in meno

**= due gare in meno

***= tre gare in meno

****= quattro gare in meno