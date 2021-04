Ex amaranto, Oggiano torna sullo Stretto: è un nuovo calciatore dell’Acr Messina

Volto nuovo per l’Acr Messina, capolista del girone I di serie D. I peloritani hanno ufficializzato l’acquisto di Fabio Oggiano, fantasista classe ’87 svincolato dopo l’esperienza con il CynthiaAlbalonga.

Autore di oltre 60 reti in carriera tra serie D e serie C, Oggiano ha già militato in riva allo Stretto, avendo indossato la maglia della Reggina per circa un anno. Arrivato nel dicembre del 2015, durante il campionato che vide i colori amaranto ripartire dalla D, il calciatore di origini sarde lasciò Reggio nel gennaio del 2016, nell’ambito dello scambio col Lumezzane che portò in Calabria Leonetti.

Con la Reggina di Cozza prima e Zeman poi, sette reti in trentuno presenze, delle quali sei in D ed una in C. L’unico gol realizzato con gli amaranto tra i professionisti, risale proprio ad una gara contro la sua attuale squadra: alla seconda giornata di andata infatti, fu il rigore di Oggiano a fissare sul definitivo 2-0 il derby dello Stretto.