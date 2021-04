Eccellenza, Giudice Sportivo: squalifica per due calciatori

Sanzione economica nei confronti della Palmese, per la presenza sugli spalti di persone non autorizzate

Il Giudice Sportivo si è espresso riguardo i primi 90′ del campionato di Eccellenza, sono due i calciatori squalificati in vista del prossimo weekend, entrambi espulsi: Bellia del Soriano, fermato per 2 turni, e Caruso dello Scalea. Sanzione economica invece per la Palmese, “per indebita presenza di persone non identificabili sugli spalti in violazione del protocollo Covid-19”.

Società

Ammenda: € 300 Palmese

Dirigenti

Inibizione: Pisano (Scalea) fino al 28/04/2021

Calciatori

2 giornate: Bellia (Soriano)

1 giornata: Caruso (Scalea)