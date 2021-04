Accadde oggi: Lucarelli-Bianchi, a Livorno tutto in 3 minuti…

15 aprile 2007, serie A, 13esima giornata di ritorno. La Reggina di Walter Mazzarri sta compiendo gli ultimi sforzi verso quella che sarebbe un’impresa storica, ovvero la salvezza a dispetto di undici punti di penalizzazione.

Sul campo del Livorno, la compagine dello Stretto deve evitare passi falsi, anche perché a distanza di soli tre giorni si tornerà al Granillo per il derby col Messina, in programma a febbraio ma rinviato insieme a tutte le altre partite a seguito della tragica morte dell’ispettore Raciti nel corso di Catania-Palermo. Negli stadi italiani, cominciano ad imperversare i primi divieti: per il pubblico locale l’accesso è consentito ai soli abbonati, mentre la tifoseria amaranto deve fare i conti con una serie di restrizioni, che porterà al Picchi solo qualche decina di tifosi.

In Toscana si gioca un “derby in famiglia” tra i fratelli Lucarelli, ma è una gara speciale anche per Mazzarri, che tre anni prima portò i labronici in serie A. Le cose sembrano mettersi male per la Reggina, al 28′ Paulinho crossa per Cristiano Lucarelli che viene dimenticato dalla difesa reggina e batte Campagnolo. Dopo soli tre minuti però,. ci pensa Rolando Bianchi a rimettere tutto a posto: il capocannoniere della “banda Mazzarri” si avventa su un pallone vagante al limite dell’are, lo controlla e scaraventa alle spalle di Amelia con uno splendido diagonale.

Manca ancora un’ora alla fine delle ostilità, ma le due squadre cominciano a tirare i remi in barca. Il pareggio sta benissimo anche ai padroni di casa, anch’essi coinvolti nella lotta-salvezza: nella ripresa non succede praticamente nulla, i tifosi livornesi non la prendono bene e sommergono di fischi i 22 in campo. Livorno 1 Reggina 1, un altro piccolo passo verso il miracolo…

Di seguito, il tabellino della gara.

LIVORNO-REGGINA 1-1

Livorno (4-4-2): Amelia; Grandoni, Pavan, Galante, Pasquale; Pfertzel (12’st Bergvold), Coppola (32’st Fiore), Passoni (18’st Morrone), Filippini; Paulinho, C.Lucarelli. In panchina: Manitta, Rezaei, Kuffour, Vidigal. Allenatore: Orsi

Reggina (3-5-2): Campagnolo; Lanzaro, A.Lucarelli, Aronica; Mesto (29’st Gazzi), Tedesco, Amerini, Vigiani, Modesto (12’st Nardini); Amoruso (16’st Missiroli), Bianchi. In panchina: Puggioni, Di Dio, Tognozzi, Esteves. Allenatore: Mazzarri

Arbitro: Saccani di Mantova

Marcatori: 28’pt C.Lucarelli; 31’pt Bianchi

Note-Spettatori 5mila circa, ingresso consentito ai soli abbonati. Nel settore ospiti una cinquantina di tifosi amaranto. Ammoniti: Vigiani, Coppola, Galante. Angoli: 3-1. Recupero: 1′; 2′.