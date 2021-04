Verso Reggina-Reggiana, tegola in attacco per gli emiliani: out Mazzocchi

Assenza pesante per il tecnico dei granata, che dovrà fare a meno del suo attaccante (almeno) per i prossimi venti giorni

In riva allo Stretto senza il suo miglior realizzatore. Tegola in attacco per la Reggiana di Massimiliano Alvini, che in occasione dell’ultima sfida contro l’Empoli (persa per una rete a zero al ”Mapei Stadium”) ha dovuto fare i conti con l’infortunio dell’attaccante Simone Mazzocchi, attualmente capocannoniere della squadra emiliana con 7 reti all’attivo. Subentrato al 46′, il classe ’98 ha giocato appena otto minuti, prima di uscire al 54′ in seguito ad una brutta caduta derivata da un contrasto aereo.

Il calciatore, come preventivato, sarà out per la trasferta del ”Granillo” dopo aver riportato un trauma vertebrale a livello lombare, così come riportato dalla società granata. ”La risonanza magnetica e la tac eseguite nelle ultime ore – si legge sui canali ufficiali del club – hanno confermato la frattura del processo trasverso di L3 con edema muscolare che costringerà l’atleta allo stop”.

Mazzocchi sarà seguito dallo staff medico con regolari controlli e le sue condizioni saranno rivalutate fra venti giorni, quando alla fine del campionato mancherà soltanto un turno.