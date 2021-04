”Un bacio al cielo, per sempre Moro”, la Reggina ricorda Piermario Morosini

Nove anni da quel tragico pomeriggio dell’Adriatico di Pescara, nove anni senza Piermario Morosini. Da nove anni a questa parte, il 14 aprile non è più una giornata come tutte le altre. E’ ricordo e dolore, tristezza e riflessione, vuoto e commemorazione, per uno di quei momenti ai quali non si vorrebbe mai assistere, specie in un campo da calcio.

A nove anni dalla sua scomparsa il ricordo è vivo, così come il costante pensiero di chi gli ha voluto bene, ha creduto in lui o semplicemente ne ammirava le gesta. ”Un bacio al cielo, per sempre Moro”, ha scritto sui propri canali social la Reggina, dove ‘Moro’ ha trascorso un anno (2009/10) della sua giovane carriera. Di seguito, il testo social postato dal club amaranto: