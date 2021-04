Serie D, 26^ giornata: pari Cittanovese, scivola il San Luca, Roccella beffato

Il turno infrasettimanale di Serie D regala ancora molte amarezze alle formazioni reggine, con la sola Cittanovese che può in parte sorridere dopo aver impattato per 0-0 tra le mura amiche contro il Messina FC, seconda forza del campionato. Un pari che non aiuta granché la squadra di Infantino nella corsa alla salvezza, alla quale partecipano tantissime squadre; tra queste è rientrato a pieno titolo anche il Rende: a cedere il passo in casa dei biancorossi è il San Luca, che sotto di due reti firmate da Mosciaro e Palma, accorcia con un penalty di Carbone, ma nel finale incassa la terza marcatura cosentina firmata da Ferchichi. A Marina di Ragusa il Roccella si gioca forse l’ultima chance per poter ancora sperare in una miracolosa rimonta: Tripoli e Sorriso nel finale della prima frazione sembrano una sentenza negativa, ma nella ripresa la squadra di Galati reagisce con orgoglio e colpisce due volte con Masawoud; i locali restano in dieci e mentre gli amaranto si gettano a caccia del gol da tre punti, incassano in pieno recupero la ripartenza finalizzata da Orlando, per una sconfitta che sa di condanna. Cade a Biancavilla il Castrovillari, affondato nel finale da Khoris; in vetta allunga l’ACR Messina battendo il Dattilo, la Gelbison espugna Acireale.

SERIE D GIRONE I – 26^ giornata (14/04/2021)

Acireale-Gelbison 0-1

Biancavilla-Castrovillari 1-0

Cittanovese-FC Messina 0-0

Licata-Rotonda rinviata

Marina di Ragusa-Roccella 3-2

ACR Messina-Dattilo 2-1

Sant’Agata-Paternò 0-1

Rende-San Luca 3-1

Troina-Santa Maria Cilento 1-1

Classifica

56 ACR Messina

50 Gelbison

49 FC Messina*

44 Acireale*

38 Biancavilla (-1)

38 Rotonda**

35 San Luca***

33 Dattilo**

33 Santa Maria Cilento

32 Licata****

31 Paternò

31 Troina*

30 Cittanovese*

27 Castrovillari

27 Sant’Agata

27 Rende

23 Marina di Ragusa

14 Roccella*

*una partita in meno

**due partite in meno

***tre partite in meno

****quattro partite in meno