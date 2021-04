Serie D, Rende-San Luca 3-1: il tabellino del match

Il San Luca ferma la sua corsa a Rende. La compagine aspromontana perde 3 a 1 contro gli uomini di Napoli in gol con Mosciaro, Palma e Ferchichi. Per il San Luca rete su rigore di Carbone. Questo il tabellino del match:

RENDE – SAN LUCA 3-1

Marcatori: 19’ pt Mosciaro, 32’ pt Palma, 28’ st rig. Carbone, 43’ st rig. Ferchichi.

Rende (3-5-2): Quintiero ; Sgambati, Piscopo, Novello; Lo Cascio (46’ st Boito), Cipolla (34’ st Alassani), Palermo (49’ st Orientale), Ferchichi, Brugnano; Mosciaro (20’ st Moses ), Palma (6’ st Gozzerini ). In panchina: Maiorano, Cardamone, Brandi, Consiglio. All.: Napoli.

San Luca (4-3-3): Scuffia; Nallo (38’ pt Murdaca), Fiumara (41’ st Lorefice sv), Greco, Cotroneo (38’ pt Pezzati); Carbone, Spinaci, Leveque; Bruzzaniti, Carella (1’ st Marchionna), Pelle (13’ st Vigolo). In panchina: Callejo, Arcuri, Mammoliti, Nagore. All.: Cozza.

Arbitro: Moretti di Firenze.