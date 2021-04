Reggina, lavoro al Sant’Agata in vista della Reggiana

Continua la preparazione della Reggina in vista della prossima sfida di sabato al Granillo contro la Reggiana. Questo il report odierno della società.

“Stamane la squadra è scesa sul campo numero 2 per proseguire la fase di preparazione al match con la Reggiana. I calciatori sono stati divisi in due gruppi, effettuando lavoro in palestra ed esercizi di tipo situazionale in fase di possesso sul rettangolo di gioco. Nel finale la squadra ha disputato una partitella 11 vs 11 a campo ridotto. Per la giornata di domani è prevista una sessione mattutina”.