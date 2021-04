Primavera 2, programma e arbitri della 18^ giornata: Reggina in casa della capolista

Andrà in scena questo sabato il diciottesimo turno – settimo del girone di ritorno – del campionato Primavera 2. La Reggina di mister Falsini volerà a Pescara, in casa della prima della classe, nel tentativo di centrare il colpaccio dopo il ko interno contro l’Entella. La gara è fissata per le ore 15 di sabato 17 aprile presso il centro sportivo degli abruzzesi, dove i ragazzi di mister Iervese hanno fatto l’en plein con 7 vittorie su sette gare disputate. Le altre due calabresi Crotone e Cosenza se la vedranno rispettivamente con Napoli e Lecce.

Di seguito, il programma completo:

Il programma e gli arbitri della 18^ giornata (date e orari)

BENEVENTO – SALERNITANA rinviata a data da destinarsi

CROTONE – NAPOLI 17/04/2021 11.00 Stadio Baffa – Cotronei (KR)

Arbitro: Mario Saia di Palermo

Assistenti: Lorenzo Poma di Trapani e Santino Spina di Palermo

LECCE – COSENZA 17/04/2021 15.30 C.S. Kick Off – Cavallino (LE)

Arbitro: Giorgio Vergaro di Bari

Assistenti: Fabio Pappagallo di Molfetta e Ciro Di Maio di Molfetta

PESCARA – REGGINA 17/04/2021 15.00 Delfino Training Center, Campo 2 – Città Sant’Angelo (PE)

Arbitro: Francesco Luciani di Roma 1

Assistenti: Massimiliano Bonomo di Milano e Ivan Catallo di Frosinone

PISA – SPEZIA 17/04/2021 15.00 C.S. Masoni – Fornacette (PI)

Arbitro: Giuseppe Emanuele Repace di Perugia

Assistenti: Roberto D’Ascanio di Roma 2 e Giorgio Ermanno Minafra di Roma 2

V. ENTELLA – FROSINONE 17/04/2021 12.00 C.S. Daneri – Chiavari (GE)

Arbitro: Daniele Virgilio di Trapani

Assistenti: Giorgio Ravera di Lodi e Alessandro Antonio Boggiani di Monza

