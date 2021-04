Palmese, ancora novità dal mercato: arriva un ex Reggina

Approda in neroverde Condemi, centrocampista con trascorsi in maglia amaranto, con la quale esordì in Serie B nel 2014

Il calciomercato per i Dilettanti è ormai agli sgoccioli e in casa Palmese continuano le new entry. La formazione neroverde dà il benvenuto al quattordicesimo innesto che va ad arricchire la mediana con qualità ed esperienza da vendere.

Si tratta di un ritorno a Palmi per il centrocampista Marco Condemi, classe ’95, ex tra le altre anche della Reggina, con la quale ha raccolto 12 presenze in 3 diverse annate, la prima delle quali in Serie B nella stagione 2013/2014 con 2 gettoni collezionati per l’allora giovanissimo calciatore, reduce da una positiva esperienza con la Primavera amaranto. Confermato anche nella stagione 2014/2015 in Serie C, andò in campo 10 volte.

Condemi tornò a vestire l’amaranto la stagione seguente, nella seconda parte del torneo di Serie D, pur senza giocare. In questa categoria nelle ultime stagioni ha indossato la maglia della Cittanovese e, come detto, della stessa Palmese nella scorsa stagione, siglando una rete contro il Castrovillari.

Il nuovo arrivato sarà disponibile per il derby di domenica in casa della Reggiomediterranea. Prima di Condemi, la Palmese aveva raggiunto l’accordo, praticamente a ridosso della partita giocata sabato, con Ricardinho, attaccante brasiliano classe ’89, schierato subito dal 1′, e Alessio Neri, esterno offensivo classe 2002, in prestito dal Boca N. Melito, partito dalla panchina contro il Locri.