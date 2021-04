Cittanova, Infantino: “Complimenti ai ragazzi, ci prenderemo tante soddisfazioni”

Al termine della gara tra Cittanova e Fc Messina, il tecnico dei pianigiani Pietro Infantino ha commentato così il pareggio finale (0 a 0): “Devo fare i complimenti ai ragazzi, non solo per oggi, le ultime due prestazioni a San Luca e Acireale avevamo dimostrato di essere in crescita – ha proseguito Infantino – l’ Fc Messina ha dimostrato di avere una grande qualità e grandissimi giocatori, la mia squadra ha fatto una grande prestazione; avevamo bisogno di fare punti, dovevamo dimostrare alla società la crescita importante che c’è all’interno di questo gruppo. Voglio fare i complimenti al Alfano e Isabella, entrambi venivano da un periodo di poco utilizzo e meritavano di avere l’opportunità di dimostrare che possono stare nella nostra rosa. Bisogna continuare così, domenica ci aspetta un’altra gara difficile contro la Gelbison”.

La classifica e il rendimento del Cittanova – “La classifica la guarderemo all’ultima giornata, questa squadra non merita questa posizione. Sappiamo che stiamo affrontando squadre di alta classifica e ce la stiamo giocando alla pari. Adesso ci misureremo anche contro la Gelbison – ha continuato Infantino – dopo avremo molti scontri diretti, questa squadra a fine campionato farà parlare di se in quanto ha importanti valori tecnici e umani”.

Recupero infortunati e unione del gruppo – “Ho detto sempre che è importante chi siamo non quanti siamo. Abbiamo dimostrato di non essere da meno a nessuna squadra, ovviamente l’Fc ha qualcosa in più rispetto alle altre. Purtroppo non basta, oggi siamo nei play- out, ho avuto diverse esperienze, conosco il campionato vedrete che ci prenderemo tante soddisfazioni” – ha concluso il tecnico giallorosso.

Celestino Casedonte