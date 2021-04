Cittanova, punto d’oro contro l’Fc Messina: il commento di RNP

Coriacea e solida, il Cittanova ferma l’FC Messina al “Morreale Proto”. La gara della 26^ giornata di serie D girone I termina con un pareggio a reti bianche nonostante le numerose emozioni. Gli uomini di Infantino, reduci dalle due sconfitte esterne (San Luca – Acireale) e alle prese con le numerose assenze nelle fila dei giallorossi, sfornano una gara d’orgoglio e sofferenza contro una delle maggiori forze del campionato. Prima occasione per i peloritani con il giovane Arena – autore di una buona partita – che serve Piccioni che impegna Lacagnina con un tiro preciso ma troppo debole. Lo stesso Arena cerca gloria personale al 25’ con una grande giocata, la risposta del portiere locale è anche qui strepitosa. Ma la chance probabilmente più importante della prima frazione arriva allo scadere quando l’esperto centrocampista Lodi pesca in area Arena, completamente solo, un miracolo del solito Lacagnina salva il punteggio per i reggini.

Ripresa che inizia dove era finito il primo tempo, con Facundo Coria che si divora il possibile gol del vantaggio. Il Cittanova non si scompone, mostra solidità ed equilibrio tattico, nonostante la qualità dei messinesi crei continui pericoli agli uomini di Infantino: al 60’ l’asse Lodi – Arena continua a impensierire la difesa giallorossa, ma l’estremo difensore cittanovese risponde ancora presente. Nel finale la spinta messinese s’intensifica, ma la squadra di Infantino non molla e la gara si chiude in parità. Per il Cittanova un punto che vale oro contro un avversario costruito per il salto di categoria.

