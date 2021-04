Attrice: ”Reggina, tredici punti per raggiungere i play-off. Futuro? Partire dalla conferma di Baroni”

Cinque anni in amaranto, due dei quali (dal 1989 al ’91) con la fascia da capitano al braccio. Vincenzo Attrice è stato uno dei protagonisti della famosa Banda Scala, con la quale ha collezionato 166 presenze e 7 reti, una promozione in B ed uno spareggio (perso) per andare in A. Gladiatore della retroguardia amaranto di quei tempi, il difensore napoletano non ha di certo dimenticato Reggio e la Reggina, che continua a seguire con grande interesse. Delle sorti della squadra di Baroni, ne ha parlato ai microfoni della Gazzetta del Sud. Di seguito, le sue parole:

Tredici punti per giocarsi la promozione- ”I play-off rappresentano un terno al lotto, ma prima ci si dovrà arrivare. Dipenderà molto dalla sfida contro la Reggiana e dai risultati delle altre. Ho seguito la gara dell’andata decisa da Bellomo e penso che da quella vittoria sia partita la rimonta. Con quattro vittorie ed un pareggio la Reggina potrà centrare l’obiettivo. Ci vorranno 13 punti sui 15 a disposizione per agguantare l’ottavo posto”.

Voto a Baroni e futuro- ”Promosso con otto. La stagione è iniziata tra mille difficoltà, poi strada facendo la squadra si è ripresa grazie agli innesti di gennaio. Al di là di come si concluderà il campionato, la società può gettare le basi per la prossima stagione partendo dalla conferma dell’allenatore. Ci sono i presupposti per continuare a fare bene, anche se il torneo di B 2021/22 si preannuncia competitivo, con le probabili retrocessioni di Crotone, Parma e Cagliari che alzeranno il livello della concorrenza”.

Poi un momento amarcord- ”Quale gara rigiocherei? Lo spareggio con la Cremonese sul neutro di Pescara, manco a dirlo. Spero che la Reggina di oggi abbia più fortuna rispetto quella di allora. Aver visto svanire il sogno promozione dagli undici metri ha accentuato i rimpianti”.