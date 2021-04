Serie B, la TOP 11 della 33^ giornata

Due calciatori amaranto, nella formazione ideale di questa giornata.

Il 4-3-1-2 scelto da Rnp, comincia con Nicolas: il portiere brasiliano torna grande protagonista, parando il rigore di Giacomelli e chiudendo ogni discorso tra Reggina e Vicenza. Da un rigore parato, al festival dei gol segnati. Nel ruolo di terzini, Veseli della Salernitana e Valeri della Cremonese, entrambi a segno contro Virtus Entella e Pordenone. Gol ed inserimenti vincenti, anche in difesa: Okoli ha regalato alla Spal la vittoria in quel di Lecce, Ceccaroni ha aperto le danze nel tris del Venezia contro il Cosenza.

Il festival continua sulla mediana, composta da Dessena, Saric e Valoti: il primo ha firmato il pari del Pescara a Brescia, il secondo ha deciso Ascoli-Monza ed il terzo ha avviato la rimonta della Spal al via del Mare. In posizione di trequartista Edera, alla prima gioia con la maglia amaranto. Coppia d’attacco composta dal duo Matos-Tutino: il primo ha spinto la capolista Empoli ad un passo dalla A, il secondo ha illuminato la scena nel successo esterno della Salernitana a Chiavari. In panchina, l’uomo che ha risollevato la Spal, ovvero Massimo Rastelli.

LA TOP 11 DI REGGIONELPALLONE

4-3-1-2: Nicolas (Reggina); Veseli (Salernitana), Ceccaroni (Venezia), Okoli (Spal), Valeri (Cremonese); Dessena (Pescara), Saric (Ascoli), Valoti (Spal); Edera (Reggina); Matos (Empoli), Tutino (Salernitana). All.: Rastelli (Spal).

f.i.